Söğütspor zorlu maçın hazırlıkları tamamladı
Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, yarın Bursa'da Gemlikspor ile oynayacağı maça hazırlandığını duyurdu. Son 5 maçta 4 galibiyet alan takım, zorlu mücadelede 3 puan hedefliyor.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Gemlikspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini bekleyeme başladı.
BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, ligin 13. haftada yarın Bursa temslcisi Gemlikspor'a konuk olacak. Zorlu maçın hazırlıkları Söğüt İlçe Stadı'ndan sabah ter idmanı yapan mavi-lacivertli ekip maç saatini beklemeye başladı. Ligin son 5 maçta 4 galibiyet alan Söğütspor moraller yerinde olduğu görülürken, futbolcularda hedef 3 puan.
Öte yandan zorlu maç öncesi 13 takımlı grupta Söğütspor 18 puanla 5'inci sırada yer alırken, ev sahibi Gemlikspor ise, 17 puanla 6'ıncı sırada yer aldı. - BİLECİK