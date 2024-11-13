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Söğütspor'dan Kaymakam Tuncer'e Ziyaret

Söğütspor'dan Kaymakam Tuncer'e Ziyaret
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Söğütspor'un başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 1. Amatör Lig'e iyi bir başlangıç yaptıktan sonra Kaymakam Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti. Başkan İbrahim Ertuğ Bakkalcı, hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı ve desteklerinden ötürü Tuncer'e teşekkür etti.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 1'inci hafta maçında 1299 Bilecik Kulübünü deplasmanda 7-1 yenerek lige iyi başlayan Söğütspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti. Söğütspor Kulüp Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, sezona iyi başladıklarını anlatarak, çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Kaymakam Tuncer'e bilgi verdi. Bakkalcı, destekleri için Kaymakam Tuncer'e teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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