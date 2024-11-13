Söğütspor'dan Kaymakam Tuncer'e Ziyaret

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 1'inci hafta maçında 1299 Bilecik Kulübünü deplasmanda 7-1 yenerek lige iyi başlayan Söğütspor Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer'i makamında ziyaret etti. Söğütspor Kulüp Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı, sezona iyi başladıklarını anlatarak, çalışmalar ve planlanan projeler hakkında Kaymakam Tuncer'e bilgi verdi. Bakkalcı, destekleri için Kaymakam Tuncer'e teşekkür etti. - BİLECİK