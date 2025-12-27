Söğütspor zorlu maçın hazırlıkları tamamladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Söğütspor, yarın oynayacağı Beytepe Mete Spor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, maç saatini beklemeye başladı.

BAL 5. Grup'ta mücadele eden Söğütspor, 12. haftada yarın saat 14.00'de Söğüt İlçe Stadı'nda Beytepe Mete Spor ile karşı karşıya gelecek. 15'er puanlı iki takımın bu zorlu mücadele öncesi Söğütspor, maçın oynanacağı statta ter antrenmanı yaptı. Lacivert-sarılı ekip, bu antrenmanla müsabakanın hazırlıkları tamamladı.

Son 4 haftada alınan 3 galibiyet sonrası ligde üst sıralara yüklesen Söğütspor'un son antrenmanında keyifler yerinde olduğu görüldü. - BİLECİK