Söğüt'te 744. Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Düzenlendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında cirit müsabakası gerçekleştirildi.

İlçedeki Atlı Cirit Sahası'ndaki müsabakada, Kocaeli Çayırova Anadolu Atlı Spor Kulübü ile Uşak Geleneksel Atlı Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Sporcuların at üzerinde birbirlerini ciritle vurmak için adeta kıyasıya mücadele ettikleri karşılaşma, Kocaeli ekibinin 13-11 üstünlüğüyle tamamlandı.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, organizasyonda yaptığı konuşmada, şenliklere yurdun dört bir yanından katılım olduğunu söyledi.

Şenliklerin Türk geleneklerinin yaşatılması için 744 yıldır sürdüğünü vurgulayan Durgut, "Burada, Ertuğrul Gazi'yi anarak ona layık olmaya çalışıyoruz. Buraya gelen misafirlerimize de diyoruz ki, 'Burası Söğüt. Burası, Anadolu'nun kalbi." dedi.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Vezirhan belde Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ile diğer ilgililerin katıldığı karşılaşma, madalya ve kupa töreniyle sona erdi.