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Sofyan Amrabat, Başakşehir Maçında Cezalı Duruma Düştü

Sofyan Amrabat, Başakşehir Maçında Cezalı Duruma Düştü
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Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Başakşehir karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle gelecek hafta Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 18. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekibin köşe vuruşu sonrası Amrabat, Krzysztof Piatek'i düşürmesi sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterirken, Amrabat'a sarı kart gösterdi. Amrabat, bu sezon 8. kez sarı kart gördü ve 2. kez cezalı duruma düştü.

Amrabat, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Faslı futbolcu Başakşehir'e karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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