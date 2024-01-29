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Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti

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Elazığspor kafilesini taşıyan otobüste şoförün rahatsızlanması üzerine Elazığspor başkanı Serkan Çayır direksiyona geçti ve takımı sorunsuz bir şekilde Elazığ'a ulaştırdı.

- Şoför rahatsızlanınca koltuğa kulüp başkanı geçti

ELAZIĞ - Pazarspor deplasmanından dönen Elazığspor kafilesini taşıyan otobüste şoför Seyfettin Çetin'in kendini kötü hissetmesi üzerine direksiyona kulüp başkanı Serkan Çayır geçti.

Uzun yıllar tribünden desteklediği Elazığspor'un başkanlığına seçilen ve bu sezon TFF 2. Lig'e yükselmenin planlarını yapan Elazığspor'da Başkan Serkan Çayır, TFF 3. Lig 2. Grup 17. haftasında deplasmanda oynanan Pazarspor müsabakası sonrası takım otobüsünün şoför koltuğuna geçti. Dönüş yolunda şoför Seyfettin Çetin'in kendini kötü hissetmesi üzerine direksiyonu Başkan Çayır aldı. Serkan Çayır, kafileyi sorunsuz şekilde Elazığ'a ulaştırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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