SMS Grup Sarıyer, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'a karşı 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Golleri Dembele ve Regattin kaydetti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, M. Ergin Gözütok, R. Muhammed Orcan

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Caner Kaban, Kadir Karayiğit, Ali Fidan (Dk. 69 Osman Kaynak), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya (Dk. 68 Kayra Saygan), Yücel Gürol, Mert Menemencioğlu, Gökdeniz Tunç (Dk. 86 Kürşat Türkeş Küçük), Ahmet Bolat (Dk. 86 Arda Birinci), Salih Kavrazlı

SMS Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Djilobodji, Eşref Korkmazoğlu, Hamidou Traore (Dk. 70 Emre Yeşilyurt), Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Regattin, Anziani (Dk. 46 Berkay Aydoğmuş), Urie (Dk. 64 Muhammed Mert), Dembele (Dk. 84 Anıl Koç), Ömer Bayram (Dk. 84 Camara)

Goller: Dk. 46 Dembele, Dk. 53 ve 81 Regattin (SMS Grup Sarıyer )

Sarı kartlar: Dk. 8 Yücel Gürol, Dk.17 Ahmet Bolat, Dk. 61 Kadir Karayiğit ( Adana Demirspor ),

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
