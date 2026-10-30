SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçları oynanacak

SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta maçları oynanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak. Efeler Ligi'nde maçlar yarın, Sultanlar Ligi'nde ise 1 Kasım Pazar günü oynanacak; Sultanlar Ligi programında Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana karşılaşması da yer alıyor.
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 4'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
SMS Grup Efeler Ligi
Yarın:
13.00 Halkbank-Akedaş Onikişubat Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gebze Belediyespor-İstanbul Gençlikspor (Gebze)
16.00 Spor Toto-Sungurlu Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 On Hotels Alanya Belediyespor-Ziraat Bankkart (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)
16.00 Gaziantep Gençlikspor-Altekma (Kamil Ocak)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Medicana (İBB Cebeci)
19.00 Galatasaray Madeş Mobilya-Sultanbeyli Belediyespor (TVF Burhan Felek Vestel)
Vodafone Sultanlar Ligi
1 Kasım Pazar:
15.00 Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş-VakıfBank (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
16.00 Zerenspor-Beşiktaş (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Nilüfer Belediyespor Eker-Aras Kargo (TVF Cengiz Göllü)
16.00 Eczacıbaşı Peron İstanbul-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı Spor Kulübü HDI Sigorta)
16.00 Türk Hava Yolları-İlbank (TVF Burhan Felek Vestel)
16.00 Göztepe Yuppo-Kuzeyboru (TVF Atatürk)
19.00 Galatasaray Daikin-Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)