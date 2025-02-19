Galatasaray'ın istemediği Vincic hakkında bomba iddia: Bir takıma yakınlığı var

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Vedat İnceefe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için aldığı yabancı kararını değerlendirdi. İnceefe, ismi ön plana çıkan Sloven hakem Slavko Vincic için ise çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

"BUNDAN SONRA HERKES YABANCI HAKEM İSTEYECEK"

Habertürk'te değerlendirmelerde bulunan Vedat İnceefe'nin açıklamaları şu şekilde;

"Avantajları neler, maç oynandıktan sonra göreceğiz. Dezavantajları şu, MHK'nin bu karardan sonra bittiği gündür. Elinizdeki tüm hakemleri taca attınız. Bundan sonra diğer herkes yabancı hakem isteyecek. Bu şekilde devam edecek.

"TÜRK HAKEMLERİ KAYBEDECEĞİZ"

Türk olan tüm hakemlerimizi kaybedeceğiz. Bu iş buraya nasıl geldi? Sezon başından beri yapılan, "Bir yapı var, bu yapının içerisinde şunlar var, bunlar var." En sonunda da buraya kadar geldik.

"BİR TAKIMA YAKINLIĞI VAR"

Sloven hakem Slavko Vincic'in bir takıma yakınlığı var. Bu takıma yakınlığında da sahibi olan kişiyi malum herkes biliyor. Bu hakem Vincic, bu hakem ataması olursa işler tamamen karışacak.

"BÜYÜK SKANDAL OLUR"

Böyle bir haber çıktıktan sonra (Galatasaray'ın Slavko Vincic'i istememesi), bu hakem üzerinden eğer bir şey yapılacaksa çok büyük skandallar olur. Benim tahminim, başka bir şeyler yapmak zorunda federasyon.

"MHK BAŞKANI O KOLTUKTA OTURMAMALI"

Daha detaylı konuşacağız. Murat Fevzi Tanırlı, "MHK'nin bittiği gündür dediler. Bundan sonra Türk hakemlerine nasıl sahip çıkacaksınız? Bu zamana kadar yaptığınız eylemlerde sıkıntı yaşadınız, siz bu sıkıntıyı yaşarken niye oturuyorsunuz bu koltukta?" dedi. Bana göre de haklıdır. Bu koltukta artık Ferhat Gündoğdu'nun oturmaması gerekiyor. Bir derbiyi, bir Türk derbisini yabancı hakemin yönetmesinin ardından bu kişinin burada oturmaması gerekiyor.

"YABANCI HAKEMİN VERDİĞİ HER KARAR DA TARTIŞILACAK"

İşler artık daha da farklı bir noktaya gelecek. Yabancı hakemin vereceği her karar, yine tartışılacak. İyi veya kötü. Bu eleştirileri bitiremezsiniz. Federasyon olarak dik durmanız lazım. Kendi öz evlatlarınızın yanında durmalısınız. Federasyon Başkanı Hacıosmanoğlu, hakemlere güvendiğini ve yabancı hakem düşünmediğini söylemişti ama gelinen nokta yabancı VAR'dan başladı. Sonra arkasından hakemler, sahaya girmeye başladı. Bunun arkasını artık alamazsınız. Neden, sadece bir derbi yok, önemli maçlar da var bundan sonra. Herkes yabancı hakem isteyecek. Türk hakemleri ne olacak? İlk maçı kim yönetmişti, Atilla Karaoğlan. Problem yaşandı mı, hayır. Konuşulacak tek şey, Galatasaray'a karşı verilen penaltıydı. Onun dışında konuşulan bir şey olmadı. İnsanlar konuşacak diye bu hakemleri bir yere koyarsanız bundan sonra maç yönetecek hakem bulamazsınız."

GALATASARAY İSTEMEDİ, TFF REDDETTİ

TFF'de yapılan istişareler sonucunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı. Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.