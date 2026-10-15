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Slovenya'da 4 milli masa tenisçi Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda ana tabloya kaldı

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Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre Slovenya'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda teklerde Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal ana tabloya yükseldi. Organizasyon 18 Ekim'de sona erecek.

Slovenya'da düzenlenen Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde 4 milli sporcu ana tabloya yükseldi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Lübliyana'da gerçekleştirilen organizasyonda; Ece Haraç, Sibel Altınkaya, Abdullah Talha Yiğenler ve Görkem Öçal, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Ana tabloda Ece Haraç, Elizabeta Samara ile eşleşirken Sibel Altınkaya'nın rakibi Sara Tokic oldu. Abdullah Talha Yiğenler, Tomislav Pucar ile Görkem Öçal ise Joao Geraldo ile karşılaşacak.

Organizasyon, 18 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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