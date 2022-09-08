Slavia Prag taraftarı misafir tribününde yer aldı
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Slavia Prag taraftarı, Sivasspor maçında takımı yalnız bırakmadı.
Slavia Prag taraftarı, Sivasspor maçında takımı yalnız bırakmadı. Az sayıda seyirci misafir tribünündeki yerini alıp, takımına destek verdi.
Uefa Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Sivasspor ile Çekya ekibi Slavia Prag karşı karşıya geliyor. Çekya ekibinin az sayıda taraftarları stadyumda kendilerine ayrılan bölümde yerini aldı.
Slavia Prag'ın taraftarları zaman zaman takımına da destek tezahüratlarında bulundu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor