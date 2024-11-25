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Slavia Prag Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

Slavia Prag Namağlup Liderliğini Sürdürüyor
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Çekya ekibi Slavia Prag, ligdeki 15 maçında 41 puan toplayarak namağlup liderliğini sürdürüyor. Son maçında 4-0'lık galibiyetle Dynamo Ceske Budejovice'yi geride bırakan Slavia, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Çekya ekibi Slavia Prag, ligde 15 maçta 41 puan topladı ve namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor.

Çekya ekibi Slavia Prag, ligin son maçında Dynamo Ceske Budejovice ile deplasmanda karşılaşırken sahadan 4-0 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 41'e yükselten kırmızı-beyazlılar liderliğini sürdürürken, 15 maç sonunda 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Sezona Slovacko beraberliği ile başlayan Slavia, sonrasında 11 maçlık galibiyet serisi yaşadı. Son 3 maçta ise hanesine 7 puan yazdırdı.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Jindrich Trpisovsky'nin teknik direktörlüğünü yaptığı ekip, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 4 puan topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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