Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Liverpool, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 5-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

LIVERPOOL'DAN FRANKFURT'TA GOL ŞOVU

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında Liverpool, Almanya'da Eintracht Frankfurt'a konuk oldu. Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 26. dakikada Rasmus Kristensen'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra sahada adeta Liverpool fırtınası esti. İngiliz temsilcisi, Hugo Ekitike'nin 35. dakikada attığı golle skoru eşitledi. Ekitike, kariyerinde forma giydiği eski takımı Frankfurt'a gol atarken sevinmedi.

SAVUNMADAN GELEN GOLLERLE FARK AÇILDI

Liverpool, 39. dakikada Virgil van Dijk, 44. dakikada Ibrahima Konate'nin golleriyle devreye 3-1 üstün girdi. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İngiliz ekibi, 66. dakikada Cody Gakpo ve 70. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golleriyle farkı beşe çıkardı. Ev sahibi Eintracht Frankfurt'ta genç oyuncu Can Uzun, 64. dakikada oyuna dahil oldu ancak skora etki edemedi.

4 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Liverpool, bu sonuçla 4 maçlık galibiyet özlemine son verdi ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldi. Eintracht Frankfurt ise 3 puanda kaldı ve grupta alt sıralarda yer aldı.

SIRADAKİ RAKİP REAL MADRİD

Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında Liverpool, sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Eintracht Frankfurt ise Napoli deplasmanına çıkarak galibiyet arayacak.