SKIF 15. Dünya Karate Şampiyonası Antalya Belek'te 48 ülkenin katılımıyla başladı

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Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu (SKIF) tarafından düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 48 ülkeden bini aşkın sporcu katılıyor.

SKIF Başantrenörü ve Uluslararası Direktörü Manabu Murakami, organizasyonda 48 ülkeden bini aşkın katılımcıyı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşların yaşandığına dikkati çeken Murakami, "Dünya şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar var ama Türkiye bu organizasyonu son derece güvenli ve başarılı bir şekilde idare ediyor. Bunun için organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Murakami, kenti ilerleyen dönemde tatil amacıyla yeniden ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Organizasyonun Direktörü Nobuaki Kanazawa da dünya şampiyonasına ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Kanazawa, 2029 yılındaki dünya şampiyonasına Japonya'nın ev sahipliği yapacağını belirterek Türkiye'deki organizasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

SKIF Türkiye Temsilcisi Mikdat Kahraman ise şampiyonanın güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini, katılımcıların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarını belirten Kahraman, "Böyle bir organizasyona aracı olmaktan Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Her yaş grubunda insanların karate yapabildiklerini gösteren müsabaka tarzları var." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA