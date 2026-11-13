Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SKIF 15. Dünya Karate Şampiyonası Antalya Belek'te 48 ülkenin katılımıyla başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SKIF 15. Dünya Karate Şampiyonası Antalya Belek'te 48 ülkenin katılımıyla başladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SKIF tarafından düzenlenen 15. Dünya Karate Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek'te başladı. Şampiyonaya 48 ülkeden bini aşkın sporcu katılıyor; organizasyon 15 Kasım Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.

Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu (SKIF) tarafından düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası, Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 48 ülkeden bini aşkın sporcu katılıyor.

SKIF Başantrenörü ve Uluslararası Direktörü Manabu Murakami, organizasyonda 48 ülkeden bini aşkın katılımcıyı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dünyanın birçok bölgesinde savaşların yaşandığına dikkati çeken Murakami, "Dünya şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar var ama Türkiye bu organizasyonu son derece güvenli ve başarılı bir şekilde idare ediyor. Bunun için organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Antalya'yı çok beğendiğini belirten Murakami, kenti ilerleyen dönemde tatil amacıyla yeniden ziyaret etmek istediğini ifade etti.

Organizasyonun Direktörü Nobuaki Kanazawa da dünya şampiyonasına ev sahipliği yapan Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür etti.

Kanazawa, 2029 yılındaki dünya şampiyonasına Japonya'nın ev sahipliği yapacağını belirterek Türkiye'deki organizasyonun başarılı geçtiğini söyledi.

SKIF Türkiye Temsilcisi Mikdat Kahraman ise şampiyonanın güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini, katılımcıların organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Türk misafirperverliğini en iyi şekilde yansıtmaya çalıştıklarını belirten Kahraman, "Böyle bir organizasyona aracı olmaktan Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Her yaş grubunda insanların karate yapabildiklerini gösteren müsabaka tarzları var." ifadelerini kullandı.

Şampiyona, 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
Su molası hayatını kurtardı! İzmir'deki faciada yaralanan kaynak işçisi yaşadıklarını anlattı

Su molası hayatını kurtardı! Mesai arkadaşından geriye bu anısı kaldı
Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı20

Doğum anını bile canlı yayınladılar! 100 bin kişi izledi, hediye yağdı
Trump'tan çarpıcı İran itirafı: Savaşı İsrail de istediği için sürdürüyoruz

Savaşı neden bitirmediğini açıkladı! İşin içinde İsrail var
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı

Sarıgül operasyonundaki belediye başkanının kim olduğu ortaya çıktı
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?

TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu!
İran'da geçim derdi insanları bu noktaya getirdi! Böbreklerini satıyorlar

Geçim derdinden böbreklerini satıyorlar
4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında kahreden detay! Facia büyüyebilirmiş

4 askerimizin şehit olduğu kazada korkutan gerçek ortaya çıktı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

Acı haberi Bakan Güler duyurdu! Görev başında şehit oldu