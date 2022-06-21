Skandal gece! Eski Beşiktaşlı Fernandes iki kadınla görüntülendi, güvenlikler basın mensubunu tartakladı

Muhabiri mekan içerisine çekip, ofise atan iki kişi, Beyaz TV muhabirin elini kolunu tuttu. Üçüncü kişi ise cep telefonunu alarak, görüntüleri sildi. "Ben basın mensubuyum" sözlerine rağmen güvenlikler, "Bizi ilgilendirmez, sen kimsin? Hangi basından olursan ol fark etmez, biz böyle davranırız. Kralın oğlu olsan seni burada kırar geçeriz. Kimsenin ruhu duymaz" şeklinde tehditler savurdu.

ARABAYA BİNİP YERE YATTILAR

İlk müdahaleden kurtulan muhabir, bu kez Manuel Fernandes'i TV kamerasıyla çekince, aynı muameleye maruz kaldı. Portekizli futbolcu yine yanındaki kadın arkadaşlarıyla görüntülendiğini fark edince, sevgilisini bırakıp mekan içerisine kaçtı. Arka kapıya yanaşan VIP aracın içine koşarak binen futbolcu, koltuğa oturmak yerine araç içinde yere yattı. Bunu gören kadınların da aynı şeyi yapması dikkat çekti. VIP aracın kapısı bir anda açılınca koltukta değil, yerde görüntülendiler.

Snob Magazin / Spor