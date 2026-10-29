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Sivrihisar Dart Turnuvası 29 Ekim kutlamaları kapsamında madalya töreniyle sona erdi

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve spor etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivrihisar Dart Turnuvası tamamlandı. Minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını törenle aldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve spor etkinlikleri kapsamında Sivrihisar Dart Turnuvası başarıyla tamamlandı.

Turnuvada minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen turnuvada sporcular dereceye girebilmek ve kıyasıya mücadele etmek için dart tahtasının karşısına geçti. Turnuva boyunca centilmenliğin, yüksek konsantrasyonun ve kıyasıya rekabetin hakim olduğu müsabakalar sonucunda kategorilerinde dereceye giren başarılı sporcular, madalyalarını ve kupalarını törenle aldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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