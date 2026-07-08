Haberler

Eskişehir'de Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenlendi

Eskişehir'de Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metrelik atışla Türkiye rekoru kırıldı. 3 gün süren etkinliğe 8-65 yaş arası sporcular katıldı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu gerçekleştirildi.

Yeni Osmanlılar Evladı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Kulübünce düzenlenen ve 3 gün süren organizasyona, Türkiye'nin farklı illerinde kemankeşler katıldı.

Etkinlikte 8 yaşından 65 yaşına kadar sporcular, hava menzil, Remi-y Sedat, darp ve kızıl elma branşlarında mücadele ederek geleneksel Türk okçuluğundaki hünerlerini sergiledi.

Aralarında çeşitli organizasyonlarda derece elde etmiş sporcuların da bulunduğu katılımcılar, toy süresince kamp kurarak geleneksel yöntemlerle ok atışı gerçekleştirdi.

Organizasyon kapsamında düzenlenen menzil koşusunda İsmail Göllüoğlu'nun 651 metrelik atışı, Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

Etkinlik, dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi

Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler