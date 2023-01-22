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Sivassporlu yıldıza Rıza Çalımbay'dan izin yok: Futbolcumuzu Galatasaray'a vermeyeceğiz

Spor Haberleri

Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili yöneltilen soruya cevap verdi. Çalımbay, "Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin durumu hakkında konuştu.

Sivassporlu yıldız için Rıza Çalımbay'dan açıklama: Futbolcumuzu Galatasaray'a vermeyeceğiz

"SOL BEK ALIRSAK OLUR"

Galatasaray'ın talip olduğu Uğur Çiftçi'ye ihtiyaçları olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda iyi yerlere geleceğiz" dedi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Rıza Çalımbay Galatasaray Uğur Çiftçi Sivasspor Spor Haberler

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