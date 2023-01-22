Sivassporlu yıldıza Rıza Çalımbay'dan izin yok: Futbolcumuzu Galatasaray'a vermeyeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Sivasspor deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin durumu hakkında konuştu.

"SOL BEK ALIRSAK OLUR"

Galatasaray'ın talip olduğu Uğur Çiftçi'ye ihtiyaçları olduklarını belirten Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda iyi yerlere geleceğiz" dedi.