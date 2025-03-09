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Sivassporlu Veljko Simic, Hastaneden Taburcu Oldu

Sivassporlu Veljko Simic, Hastaneden Taburcu Oldu
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Göztepe maçı sırasında takım arkadaşıyla kafa kafaya çarpışan Sivassporlu futbolcu Veljko Simic, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi. Simic'in beyin tomografisinde bir bulguya rastlanmadı, ancak kafasında açılmalar nedeni ile dikiş atıldı.

Göztepe maçında takım arkadaşıyla çarpışarak kafa travması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldıran Sivassporlu futbolcu Veljko Simic, hastaneden taburcu edildi.

Sivasspor Kulübü, Göztepe maçında takım arkadaşıyla çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcu Simic ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sporcumuz Veljko Simic, Göztepe ile oynadığımız maçın 28. dakikasında takım arkadaşımız Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır. Kafasında kanama oluşan sporcumuza, sağlık ekibi tarafından sahada ilk müdahale yapılmış ve ardından ambulans ile Medicana Sivas Hastanesi'ne götürülmüştür. Hastanede yapılan kontrollerde Simic'in beyin tomografisinde bir bulguya rastlanmamış, ancak alın ve kaş bölgesindeki ciddi açılma nedeniyle dikiş atılmıştır.

Gerekli tetkikleri tamamlanan ve bir süre gözlem altında tutulan sporcumuz, daha sonra taburcu edilmiştir." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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