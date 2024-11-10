Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya gönderme yaptı. Koita, maçın ardından Jose Mourinho'yu etiketleyerek maçtan bir sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirttiği bir video paylaştı.
Sivassporlu Fode Koita, Fenerbahçe'ye 4-0 kaybettikleri maçın ardından elle oynama itirazında bulundukları sarı-lacivertlilerin ilk golüyle ilgili paylaşım yaptı.
VİDEOSUNU PAYLAŞIP MOURINHO'YU ETİKETLEDİ
Sarı-lacivertli takımın attığı ilk golde elle oynama olduğunu belirten Fode Koita, pozisyonun videosunu paylaştı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçındaki pozisyonlarını sosyal medyadan paylaşan Jose Mourinho'ya gönderme yapan Fode Koita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Portekizli teknik adamı etiketledi.
İşte o paylaşım;