Sivassporlu futbolcu Modou Barrow sakatlandı
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Sivassporlu futbolcu Modou Barrow, Adana Demirspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
Sivassporlu futbolcu Burak Kapacak'ın ardından Modou Barrow, Adana Demirspor ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor'un evinde Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada kırmızı-beyazlıların başarılı oyuncusu Modou Barrrow müsabakanın 43. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Barrow'un yerine Gerson Rodriguez dahil oldu.
Barrow'un sağlık durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor