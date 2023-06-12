Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt'un golü sezonun en iyisi seçildi

Sivasspor oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un, 9 Mart 2023 tarihinde oynan maçta Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi. UEFA'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamaya göre Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında birçok ünlü futbolcunun golünü geride bıraktı.