Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Üst Tura Yükseldi
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Şiran Yıldız Spor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmada Sivasspor'un gollerini Badji ve Mehmet Feyzi Yıldırım attı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci tur maçında Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Gümüşhane temsilcisi Şiran Yıldız Spor ile karşılaştı. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakada Şiran Yıldız Spor 4'üncü dakikada Furkan Yıldırım'ın golü ile 1-0 öne geçti. Daha sonra 11'nci dakikada penaltı kazanan Sivasspor, Badji'nin golüyle, skoru eşitledi. Normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanan karşılaşmada uzatma dakikalarında Mehmet Feyzi Yıldırım'ın golüyle Sivasspor, Şiran Yıldız Spor'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.