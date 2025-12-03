Haberler

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi

Güncelleme:
1. Lig ekibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak elendi. Maçın 15. dakikasında Malik Karaahmet ile 1-0 öne geçen Aliağa, 23. dakikada kırmızı kartla bir kişi eksik kaldı. Ancak 55. dakikada Malik Karaahmet ile durumu 2-0 yaptı. Sivasspor, 60. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 2-1'e getirdi ancak Aliağa, 75. dakikada Mertcan Açıkgöz ile skoru 3-1 yaptı ve tur atladı.

  • Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. Lig takımı Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 yenilerek elendi.
  • Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 1. Lig ekibi Sivasspor ile 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Turu geçen 3-1 ile konuk ekip Aliağa Futbol Kulübü oldu.

Maçın 15. dakikasında Malik Karaahmet ile 1-0 öne geçen Aliağa Futbol Kulübü'nde defans oyuncusu Necati Özdemir 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçı bir kişi eksik götüren Aliağa Futbol Kulübü, 55. dakikada Malik Karaahmet ile durumu 2-0 yaptı.

Sivasspor, 60. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 2-1'e getirmesine rağmen, Aliağa Futbol Kulübü deplasmanda 75. dakikada Mertcan Açıkgöz ile skoru 3-1 yaptı ve kalan bölümde kalesini koruyarak tur atladı.

Bu sonucun ardından Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı.

Alper Kızıltepe
500

