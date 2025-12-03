Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig takımına elendi
1. Lig ekibi Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olarak elendi. Maçın 15. dakikasında Malik Karaahmet ile 1-0 öne geçen Aliağa, 23. dakikada kırmızı kartla bir kişi eksik kaldı. Ancak 55. dakikada Malik Karaahmet ile durumu 2-0 yaptı. Sivasspor, 60. dakikada Daniel Avramovski ile durumu 2-1'e getirdi ancak Aliağa, 75. dakikada Mertcan Açıkgöz ile skoru 3-1 yaptı ve tur atladı.
