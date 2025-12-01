Sivasspor, Ziraat Kupası Hazırlıklarına Başladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Yiğidolar, Aliağa FK maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - SİVAS