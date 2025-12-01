Sivasspor, Ziraat Kupası Hazırlıklarına Başladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Aliağa FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, antrenmanlara başladı. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen idman, çeşitli pas çalışmaları ve taktiksel oyunla tamamlandı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 3 Aralık Çarşamba günü Aliağa FK'yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman; ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, Aliağa FK maçı hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor