Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ısınma, koordinasyon ve kondisyon çalışmalarının ardından dar alan oyunu ve çift kale maç yapıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından koordinasyon ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapan futbolcular, dar alan oyunu ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya