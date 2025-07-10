Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol 1. Lig takımlarından Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı. Sonrasında saha çalışmaları ile antrenmanı tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, günün ilk çalışmasına fitness salonunda başlayan kırmızı-beyazlı ekip, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı istasyon çalışmaları yaptı.

Ardından sahaya geçen futbolcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi.

Antrenman, çeşitli random oyunlarla tamamlandı.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam devam edecek.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
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