Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Sivasspor, Sivas'ta yeni sezon hazırlıklarına fitness ve saha çalışmaları ile devam ediyor. Kampın beşinci gününde sporcular, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı.

Yeni sezon hazırlıklarına Sivas'ta devam eden Sivasspor, kampın beşinci gününe sabah saatlerinde yaptığı fitness ve saha çalışmasıyla başladı.

Günün ilk çalışmasını fitness salonunda gerçekleştiren Yiğidolar, burada koordinasyon ve kuvvet odaklı çalışmalar yaptı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, topla yapılan uygulamalarla sona erdi.

Sivasspor, hazırlıklarını bugün saat 17.00'de sahada yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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