Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Isınma, koordinasyon ve kondisyon çalışmaları yapıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yardımcı antrenör Evren Otyakmaz, yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle start aldı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya