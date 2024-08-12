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Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

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Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, maç sonrası futbolda adaleti, birliği ve beraberliği sağlamak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, "Önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Trabzonspor maçını izlemek için kente geldi. Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından Başkanvekili Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Sayın başkanımla beraber bu maça geldik. İlk maçın Sivas, Trabzon maç olması çok da güzel bir tesadüf oldu. Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce şehir içinde Trabzonlu taraftarların gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sivasspor adına da yeni yönetim kurulunun elinden gelen her şeyi yaptığını da gördük. Yeni transferlerin de olumlu olduğunu gördük. Bugün de transfer geldi. O manada gözüm arkada değil. Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Allah da bize yardım eder" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mecnun Otyakmaz Trabzonspor Sivasspor Trabzon Sivas Spor Güncel Haberler

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