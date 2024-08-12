Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor, Trabzonspor maçını izlemek için kente geldi. Golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ardından Başkanvekili Mecnun Otyakmaz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivas'ta olmaktan mutlu olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Sayın başkanımla beraber bu maça geldik. İlk maçın Sivas, Trabzon maç olması çok da güzel bir tesadüf oldu. Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maçtan önce şehir içinde Trabzonlu taraftarların gezdiğini gördük. Bu gerçekten özlenen bir tabloydu. Bundan dolayı çok memnun oldum. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Sivasspor adına da yeni yönetim kurulunun elinden gelen her şeyi yaptığını da gördük. Yeni transferlerin de olumlu olduğunu gördük. Bugün de transfer geldi. O manada gözüm arkada değil. Ama önümüze baktığımız zaman çok önemli işlerimiz var. Gerçekten futbolda adaleti, birliği, beraberliği sağlamak en büyük görevimiz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah Allah da bize yardım eder" ifadelerini kullandı.