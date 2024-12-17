Sivasspor ve Samsunspor Maçının Bilet Satışı Başladı
Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Sivasspor, Samsunspor'u 21 Aralık Cumartesi günü Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Bilet fiyatları VIP Alt Tribün 700 TL, Maraton Tribün 500 TL, Misafir Tribün 650 TL olarak belirlendi.
Sivasspor ile Samsunspor arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, Samsunspor'u konuk edecek. 21 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri de satışa sunuldu.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt Tribün: 700 TL
Maraton Alt ve Üst: 500 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 500 TL
Şeyda Yılmaz Kadın Tribün: 500 TL
Misafir Tribün: 650 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor