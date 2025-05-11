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Sivasspor ve Bodrum FK Süper Lig’de Beraberlik İçin Mücadele Ediyor

Sivasspor ve Bodrum FK Süper Lig’de Beraberlik İçin Mücadele Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK'yı ağırlıyor. Müsabaka ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor, Bodrum FK'yı ağılıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Rodrigues'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

13. dakikada Radakovic'in pasıyla topla buluşan Rodrigues, sol kanattan ceza sahası içine girip vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Salim Mazlum

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Tolga Ciğerci, Moutoussammy, Charisis, Koita, Rodrigues, Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Menig, Emrah Başsan, Simic, Sonko, Poungouras, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal, Turgunbayev

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan, Mohammed, Taylan Antalyalı, Fredy, Puşçaş, Bardhi

Yedekler: Gökhan Akkan, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Okita, Brazao, Gökdeniz Bayraktar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Enes Öğrüce, Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Sarı kartlar: Ahmet Aslan, (Bodrum FK) - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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