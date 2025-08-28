Sivasspor, Valon Ethemi'yi Transfer Etti

Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi ile anlaşarak transfer dönemine bir yenilik daha ekledi. 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, imza töreninde kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz ile bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, Kuzey Makedonyalı futbolcu Valon Ethemi'yi renklerine bağladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valon Ethemi ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen Ethemi, kulüp asbaşkanı Ahmet Fatih Korkmaz'ın da katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

3 Ekim 1997'de Kuzey Makedonya'da dünyaya gelen Valon Ethemi, futbola Renova altyapısında başladı. Kariyerinde sırasıyla Dinamo, Adriatiku, Kukesi, İstanbulspor ve Konyaspor formaları giyen Ethemi, geçen sezon ise Alagöz Holding Iğdır FK'de oynadı.

Ethemi, 4 kez de Kuzey Makedonya Milli Takımı formasını giydi.

