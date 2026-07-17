Valon Ethemi yeniden Sivasspor'da

Sivasspor Kulübü, geçtiğimiz sezon da forma giyen Valon Ethemi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2025-2026 sezonunda Sivasspor formasıyla mücadele eden Ethemi'nin yeniden takıma kazandırıldığı belirtilirken, deneyimli futbolcunun kendisini 1 yılı opsiyonlu 1+1 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

Açıklamada, "Valon Ethemi'ye yeniden hoş geldin diyor, Ekenler Beton Sivasspor forması altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı