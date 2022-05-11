Sivasspor'un kaptanı Hakan siftah yaptı

DG Sivasspor'un 33 yaşındaki oyuncusu Hakan Arslan, Alanyaspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Hakan Arslan attığı golle takımının adını finale yazdırdı ve bu sezon ilk kez ağları sarstı. Maça ilk 11'de başlayan deneyimli oyuncu Arslan, 88. dakikada topu ağlarla buluşturdu. Arslan, böylece bu sezon ilk kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 39 maça çıkan Hakan, 32 kez de ilk 11'de görev aldı. Arslan, 2 bin 901 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor