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Sivasspor'un Kalecisi Yiğit Efe Şahin Menisküs Ameliyatı Geçirdi

Sivasspor'un Kalecisi Yiğit Efe Şahin Menisküs Ameliyatı Geçirdi
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Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin, geçirdiği sakatlık sonrası başarılı bir artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi. Ameliyat sonrası sporcunun 1,5 ay sonra rehabilitasyona başlayabileceği belirtildi.

Süper Lig takımlarından Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin, geçirdiği sakatlık sonrası artroskopik menisküs onarımı operasyonu geçirdi.

Sivasspor'un kalecisi Yiğit Efe Şahin Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş'un bulunduğu ekip tarafından ameliyat edildi.

Prof. Dr. Sinan Karaoğlu; başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 1 buçuk ay sonra rehabilitasyona ve salon çalışmalarına başlayabileceğinin öngörüldüğünü belirtti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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