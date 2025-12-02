Haberler

Sivasspor'un Hedefi Üst Sıralar ve Kupa Başarısı

Sivasspor'un Hedefi Üst Sıralar ve Kupa Başarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivasspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak, İstanbulspor ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanarak ligdeki hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda az süre alan oyunculara şans vereceklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacakları maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedeflediklerini söyledi.

Altıparmak, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamasında, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Aliağa FK ile oynayacakları maçta ligde az süre alan oyunculara forma şansı tanıyacağını belirtti.

Ligde çok zorlu bir virajda olduklarını vurgulayan Altıparmak, "Bu virajda bütün oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Alt taraftan burayı zorlayabilecek oyuncularımızın olduğunu düşünüyoruz, kupa maçı onlar için de çok iyi bir imkan olacak. Amacımız kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek." dedi.

Altıparmak, ligde İstanbulspor ile deplasmanda çok zorlu bir maça çıkacaklarını anımsatarak "Bu maçın önemini daha da artırmak istiyorsak kazanıp bir an önce hem rahatlayıp hem de yukarıdaki kısa vadeli hedeflerimize çok çabuk ulaşmış olacağız. Sonrasında ilk yarının bitimine 2 haftalık periyod kalacak. Bizim bütün amacımız ilk yarı bitine kadar alabileceğimiz kadar puanları alıp devre arasında da inşallah yapacağımız transferlerle ikinci yarıya hazır bir halde girmek istiyoruz. Bu anlamda öncelikle yarınki kupa maçı, sonrasında da İstanbulspor maçına hazırlanacağız. Bütün maçlarımız çok önemli." diye konuştu.

Rakipleri İstanbulspor'un teknik direktör değişikliği yaşadığını anlatan Altıparmak, hoca değişimlerinin her zaman takımlar için pozitif etki yaptığını dile getirdi.

Altıparmak, Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla devre arasında eksik görülen mevkilere oyuncu almayı planladıklarını belirterek "Hedefimiz eğer yukarıysa, üst ligse bunun için hem transferleri yapacağız hem de oyun olarak daha fazlasını yapmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan Özbelsan Sivasspor, Aliağa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma, Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşanıyor, alarm durumuna geçildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title