Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde Ali Şaşal, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Sivasspor'a bağlılığını gösteren sözleşmeye imza attı.
Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS