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Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

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2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde Ali Şaşal, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Sivasspor'a bağlılığını gösteren sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor'un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.

Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ali Şaşal Vural Sivasspor Sivas Futbol Spor Güncel Haberler

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