Sivasspor'un Bolu Kampı Başladı
Trendyol 1. Lig ekibi Sivasspor, Bolu'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kamp çalışmalarına başladı. İlk antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, core ve pas çalışmalarıyla devam etti, ardından çift kale taktik maçı yapıldı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un, Bolu kampı başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, yönetiminde gerçekleştirilen kamptaki ilk antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından core ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümünde ise çift kale taktik maç oynanarak idman tamamlandı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor