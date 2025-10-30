Haberler

Sivasspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular pas ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve dar alan oyun çalışmaları yaptı.

Sivasspor, yarın karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Emin Evim Ümraniyespor ile Özbelsan Sivasspor, 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Spor
