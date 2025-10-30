Sivasspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve dar alan oyun çalışmaları yaptı.

Sivasspor, yarın karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

Emin Evim Ümraniyespor ile Özbelsan Sivasspor, 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda karşılaşacak.