Sivasspor, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı duran top organizasyonlarıyla tamamladı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Özbelsan Sivasspor ile Eminevim Ümraniyespor, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.