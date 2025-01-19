Sivasspor Trabzon'a Gitti
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, son hazırlıklarını tamamlayarak 22 kişilik kafileyle Trabzon'a hareket etti. Maç yarın saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, Trabzon'a hareket etti.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde gerçekleştirdiği hazırlıklarla maçın son provasını yapan kırmızı-beyazlılar, 22 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak Trabzon'a gitti.
Trabzonspor ile Sivasspor, yarın saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor