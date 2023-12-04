Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: 'Bugünün özeti kaliteli ayaklarla işi çözdüler'

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Fenerbahçe maçı sonrası, "Bugünün özeti kaliteli ayaklarla işi çözdüler. 4-1'lik bir skor yansıyacak bir oyun yoktu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Maç öncesi önde karşılayacağız, zaman zaman baskı yapacağız demiştim. Fenerbahçe içeride oynamasına rağmen geriden oynamasına izin vermedik. Uzun topa zorladık. Kaliteli ayaklar ortaya çıkınca golleri buldular. 2. yarı iyi başladık. Önde baskılarla topu kazandık golü de bulduk. Çok basit bir gol yedik, bugünün özeti kaliteli ayaklarla işi çözdüler. 4-1'lik bir skor yansıyacak bir oyun yoktu. Üzgünüz. Bugün hiç birinci bölgeye yaslanmadık. Bu bizim adımıza sevindirici bir olay ama basit hatalarla gol yedik bu da bizim için handikap" ifadelerini kullandı.

Müsabakanın hakemi ile ilgili sorulan soruya Çetin şu yanıtı verdi:

"Ufak ufak da olsa maalesef dokunuyorlar, net bir şekilde pozisyonlara bakmadım. 0-0 iken penaltı pozisyonu var. Yapacak bir şey yok. Kızgınım, ağzımdan kötü şeyler çıkabilir. Kaybettik, bahane olarak görecek insanlar o yüzden bakıp değerlendireceğiz." - İSTANBUL