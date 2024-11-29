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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: 'Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi'
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Sivasspor, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Teknik direktör Bülent Uygun, karşılaşma sonrası bireysel hatalar ve seyirci baskısının sonuç üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bireysel hatalar ve seyirci baskısı mağlubiyeti getirdi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor, deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bülent Uygun açıklamalarda bulundu. Uygun, "Gayet güzel, keyifli, çekişmeli pozisyonlarla ürettiğimiz, kazanmak adına birçok pozisyona girdiğimiz bir maçta maalesef mağlup ayrıldık. Biraz da bireysel hatalarla birlikte, kendi bireysel yeteneklerimizle de maalesef golü bulamadık. Kaçırdığımız gollerden sonra da rakibimiz bizi yenmeyi başardı. Tabii seyirci baskısıyla hakem bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Dolayısıyla da maçı kazandılar. O yüzden de rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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