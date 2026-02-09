Haberler

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligdeki kötü sonuçlar ve bahis soruşturması nedeniyle teknik direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yeni teknik direktör adayı olarak İsmet Taşdemir ile görüşmeler sürüyor.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor, ligde alınan kötü sonuçlar ve bahis soruşturması kapsamında aldığı ceza nedeniyle bir süredir takımın başında yer alamayan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kırmızı-beyazlıların teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir'i getirmek için görüşme halinde olduğu öğrenildi.

