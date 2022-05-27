Sivasspor taraftarları kupa sevincini Cumhuriyet Meydanı'nda yaşadı - Haberler

Sivasspor taraftarları kupa sevincini Cumhuriyet Meydanı'nda yaşadı
AA - Önder Felek - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 1-1 berabere biten final maçında Yukatel Kayserispor'u uzatmalarda 3-2 yenen Demir Grup Sivasspor, düzenlenen törenle kupasını aldı. Demir Grup Sivassporun kupayı kazanmasının ardından kent meydanında büyük sevinç yaşandı.
AA / Önder Felek - Spor