Sivasspor taraftarına final için otobüs desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor taraftarına final için otobüs desteği

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor taraftarına final için otobüs desteği

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için taraftarlara otobüs desteği verdi.

İSTANBUL (DHA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Türkiye Kupası Final maçı için taraftarlara otobüs desteği verdi.

Sivasspor taraftar gruplarının temsilcileri, STSO'yu ziyaret ederek Başkan Mustafa Eken'e bugüne kadar vermiş olduğu destekler nedeniyle teşekkür etti. Taraftarlar İstanbul'da 26 Mayıs'ta Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin önemine değinerek bu konuda taraftarların gidebilmesi için araç desteği istedi.

Sivasspor'a her zaman destek verdiklerini ifade eden STSO Başkanı Mustafa Eken, "İstanbul'daki maçın önemini biliyoruz. Bizler de orada takımımıza tam destek vermek için tribünde olacağız. Sivassporumuzun cefakar, vefakar taraftarlarının da tribündeki yerlerini alabilmeleri için gerekli desteği bugüne kadar vermiş olduğumuz gibi yine vereceğiz" dedi.

İstanbul'da yaşayan Sivaslılara da çağrı yapan Başkan Eken, "Sivassporumuz Türkiye Kupası final maçında 26 Mayıs'ta İstanbul'da Kayserispor ile karşılaşacak. Biz de bu maç için taraftarlarımıza gerekli desteği vereceğiz. İstanbul'da yaşayan Sivaslıları bu önemli maç için stadyuma davet ediyorum" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor

Türkiye Kupası, Sivasspor, İstanbul, Mayıs, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title