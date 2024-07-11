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Sivasspor Takım Kaptanı Uğur Çiftçi: 'Üst Sıralara Oynamak İstiyoruz'

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Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, 'Sivasspor olarak üst sıralara oynamak istiyoruz. Her sezon zorlu ama Sivasspor zaten devamlı hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan bir takım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hedeflere ulaşacağız' dedi.

Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek, "Sivasspor olarak üst sıralara oynamak istiyoruz. Her sezon zorlu ama Sivasspor zaten devamlı hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan bir takım. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor'da takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki defans oyuncusu Çiftçi, yeni sezona çift idmanla hazırlandıklarını vurgulayarak, "Her sezon olduğu gibi bu sezon da yeni başladı. 2024-2025 sezonu inşallah hayırlı bir sezon olur. Öncelikle kazasız, sakatlıksız, belasız ve hedeflerine ulaşan bir Sivasspor olur. İdmanlara başladık, çalışıyoruz. Çift idmanlarımız devam ediyor. Güzel bir şekilde de çalışıyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var ve onlar uyum süreci yaşamıyorlar, çünkü burası aile gibi bir kulüp. İnşallah yeni gelen arkadaşlarımızla da kaynaşıp Sivasspor olarak üst sıralara oynamak istiyoruz. Her sezon zorlu ama Sivasspor zaten devamlı hedefi olan bir kulüp ve hedefi olan bir takım. İnşallah bu hedeflere ulaşabilmek için öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapıp bu hedeflere ulaşacağız" dedi.

"Avrupa için elimizden geleni yapacağız"

Avrupa hedefine ilişkin yöneltilen soruya Çiftçi, "Avrupa hedefini şuan konuşmak çok erken. Daha yeni başladık sezona. Şuan ben Avrupa'ya gidiyoruz veya gideceğiz desem yalan olur ama Avrupa'ya gidebilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" yanıtını verdi.

"Kanımın son damlasına kadar mücadele ederim"

Sivasspor'daki kendi hedeflerine ilişkin konuşan kaptan Çiftçi, "Sivasspor benim için ayrı bir kulüp. Sivas'ta olup, Sivas'ta oynadığım bir kulüp hem de benim kendi şehrim. O yüzden elimden gelenin en iyisini verebilmek için kanımın son damlasına kadar hem mücadele ederim, çok koşarım. Kötü pas olabilir ama çok kötü koşamam ben, öyle bir lüksüm yok. Bunun farkındayım. O yüzden elimden gelenin en iyisini yansıtmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımız itici gücümüz"

Kırmızı-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulunan Çiftçi, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Taraftarımız bizim itici gücümüz. Onlar da yanımızda olursa bence Avrupa hedefi işte o zaman gerçekleşebilir. Arkamızda dururlarsa, desteklerlerse inşallah hep birlikte Avrupa'yı tekrardan yaşarız." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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