Sivasspor, Servet Çetin ile sözleşme imzaladı

Sivasspor, teknik direktörlük görevine getirdiği Servet Çetin ile 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen törenle 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Mecnun Otyakmaz ile yöneticiler yer aldı. Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaptığı açıklamada, "Yeni bir başlangıç olacak, sadece imza değil, bir birlikteliğin devamı ve taçlandırması diye düşünüyoruz. Servet Çetin hocamızla önümüzdeki yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bugün akdimizi imza altına alıyoruz. Hem camiamız hem de hocamız için hayırlı olur. Daha önce Fenerbahçe'de görev yaparken, oradan ayrıldığında görüştüğümüzde Sivasspor'a gelmeyi istediğini, 'kazandığım parayı Sivasspor'a hediye edip ayrılmak istiyorum' demişti. Sezon sonu elini kolunu yerine getirerek ayrılacak durumda olmasına rağmen, Galatasaray'a transferlerinde sözleşme olmamasına rağmen kazandığı parayı bize iade ederek ayrılmıştı. Hem o sana futbolu ile hem de giderken bu sözün hakkını vermişti. Teknik adam olmaya karar verdikten sonra Rıza hocamızla 7 yıllık bir beraberliği söz konusu. Son 4 yılı kulübümüzde geçirdi. Takımımızı en iyi tanıyan isim olduğunu düşünüyoruz. Son 4 yılda kendisini yakından tanıma fırsatı buldu. Bizim için en iyi tercihin Servet Çetin olacağına karar verdi yönetim kurulumuz. Tekrar Avrupa kupalarında yerimizi almak en büyük hedefimiz. Yayın gelirlerinin, kulüp gelirlerinin azaldığı, masraflarının arttığı dönemdeyiz. Gençlerimize önem vererek, yenilerini kazandırarak, onları değerlendirip satarak, kulübümüze bir temel kazanç ve ufuk getirmeyi düşünüyoruz. Hocamızla da düşüncelerimizin aynı paralelde olduğunu biliyoruz. Taraftarımızın da desteği ile mücadeleci bir kolej takımı oluşturarak başarıya ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Çalışmalara bugünden itibaren başlayacaklarını, ikinci etap kampını Erzurum'da yapacaklarını belirten Çetin transfer konusunda da çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüze uygun oyuncular seçmeye çalışıyoruz. İşimiz zor. İnşallah kulübümüze layık oyuncuları seçip alacağız. Konuyu yöneticilerimizle istişare ediyoruz. Sözleşmesi bitenler arasında kalmasını istediklerimiz olur, mevcutların durumunu da değerlendireceğiz. Eksik bölgelere doğru oyuncuları bulmak için çalışıyoruz. İstişare ile en kısa sürede onu belirleyeceğiz. Şimdiden ligde bir hedef belirtmek doru olmaz. Üst sıralarda yer almak için elimizden gerekeni yapacağız. Tek bir sistem üzerinde olmayacağız. Farklı sistemlere geçebiliriz. Coşkulu, rakibi ısıran, oyun oynamaya çalışan bir takım olacağımızı söyleyebilirim. Gelen oyuncuları diğerleri ile harmanladıktan sonra daha iyi şeyler ortaya çıkacaktır. Öncelikle kulübümüzü belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Genç oyunculara elimden geldiğince fırsat vermeye çalışacağım. Başkanımız altyapıya çok önem verdi. Her türlü ilgileniyorlar. Bir tek pandemi dönemi gerilemeye sebep oldu ama mevcut oyunculardan iyi olanları kampa alıp, değerlendireceğiz" diye konuştu.