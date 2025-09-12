Sivasspor, Samuel Moutoussamy ile Sözleşmesini Feshetti
Özbelsan Sivasspor, beklentilerin altında kalan Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Kulüp, Moutoussamy'ye verdiği emekler için teşekkür etti.
Özbelsan Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy ile yollarını ayırdı.
Sivasspor, beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki futbolcu Moutoussamy ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmenin feshedildiğini duyurdu. Konu ile ilgili kulüpte yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu başında kadromuza katılan Samuel Moutoussamy'nin sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir. Moutoussamy'ye kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor